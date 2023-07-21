Клуб Серії А не зміг переманити гравця Динамо та молодіжки, попри багатомільйонну пропозицію

Київське Динамо отримало пропозицію про продаж свого вихованця. Гравець ще не дебютував за основну команду в офіційних матчах, але клуб відмовився від трансферу.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що італійський Торіно намагався купити півзахисника молодіжної збірної України Володимира Бражка. Проте Динамо відповіло категоричною відмовою.

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За такі гроші кияни не готові продавати

Туринський клуб запропонував за 21-річного футболіста 4 мільйони євро, до яких додавалися бонуси та відсоток від майбутнього продажу. Київський клуб відхилив таку пропозицію, оскільки не вважає її серйозною.

Ігор Суркіс підтвердив, що це правда та дав свій коментар журналісту Володимиру Звєрову:

Пропозиція Торіно принизлива. Володимир Бражко – один із наших найбільш талановитих півзахисників. І він принесе у майбутньому користь Динамо. Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А, якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди! Треба продавати так, як ми це зробили із Забарним, із Миколенком. Колись, коли Андрій Шевченко тільки починав грати за основу Динамо, нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він буде коштувати дорожче.

Нагадаємо, Володимир Бражко поки не дебютував у офіційних матчах за Динамо. Минулого сезону молодий футболіст суттєво спрогресував, під час виступів на правах оренди за Зорю. Він забив 7 голів та зробив 1 асист у 29 матчах та провів успішний турнір у складі молодіжної збірної на Євро, де дійшов із командою до півфіналу та вперше в історії України здобув путівку на Олімпіаду.

. Торіно у сезоні-2022/2023 фінішував на десятому місці у Серії А.