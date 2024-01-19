Провалився у Луческу: Динамо відправило свого гравця в оренду до чемпіонату Нідерландів

Джастін Лонвейк не побоявся переїхати в Україну під час війни, але стати своїм в Динамо так і не зміг. Тепер півзахисник спробує свої сили на Батьківщині.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії чимало легіонерів вирішили залишити чемпіонат України. До прикладу, Динамо втратило майже всіх іноземців.

До теми Динамо підсилилось відкриттям збірної України, якого порівнювали із Мудриком

Втім були і трансфери на вхід за цей час. Наприклад, Джастін Лонвейк перебрався в Динамо у вересні 2022-го. Контракт киян із нідерландським півзахисником розрахований аж до 2027 року.

Минулого літа гравець був відданий в оренду до Андерлехта, але так і не знайшов себе у Бельгії. На його рахунку лише три матчі. Тепер же Джастін повертається на Батьківщину.

Динамо віддало 24-річного гравця у Фортуну Сіттард. Угода розрахована до закінчення поточного сезону. Нідерландці не матимуть опції викупу Джастіна.

Читайте також Поїде до екстренера Шахтаря: таланта Динамо та збірної України хочуть бачити у Франції

Після 17-ти турів Ередівізі Фортуна посідає 11 місце, набравши 19 очок. Відстань від зони плей-оф за вихід в Лігу конференцій становить лише три очки.

Кар'єра Джастіна Лонвейка