После начала полномасштабного вторжения России многие легионеры решили покинуть чемпионат Украины. К примеру, Динамо потеряло почти всех иностранцев.

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Впрочем, были и трансферы на вход за это время. К примеру, Джастин Лонвейк перебрался в Динамо в сентябре 2022-го. Контракт киевлян с нидерландским полузащитником рассчитан до 2027 года.

Прошлым летом игрок был отдан в аренду в Андерлехт, но так и не нашел себя в Бельгии. На его счету всего три матча. Теперь же Джастин возвращается на Родину.

Динамо отдало 24-летнего игрока в Фортуну Ситтард. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона. Нидерландцы без опции выкупа Джастина.

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После 17 туров Эредивизи Фортуна занимает 11 место, набрав 19 очков. Расстояние от зоны плей-офф за выход в Лигу конференций составляет всего три очка.

Карьера Джастина Лонвейка