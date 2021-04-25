У Динамо відчуваю себе прекрасно, – Луческу про можливий відхід із клубу

Наставник Мірча Луческу близький до того, щоб достроково оформити чемпіонство для Динамо. Тренер розповів про свій період у столичному клубі.

Доля Луческу у Динамо

Досвідчений 75-річний наставник Мірча Луческу зізнався, чи покине Динамо. Також фахівець розповів, чи хотів би попрацювати в італійській Серії А.

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Навіть провокації ультрас київського клубу не лякають спеціаліста з Румунії. Луческу впевнено веде киян до другого трофею під його керівництвом. До слова, у кубковому матчі між фанатами та румуном спалахнула словесна перепалка. Вболівальники Динамо залишаються при своїй думці та вимагають звільнити головного тренера.

Серія А – це ліга, яка найкраще розвиває спортсменів старшого віку. Я думаю про таких чемпіонів, як Кріштіану Роналду, Ібрагімович, Рібері. Але в Києві та Динамо відчуваю себе прекрасно і йти не збираюся,

– сказав Луческу.