У Динамо відчуваю себе прекрасно, – Луческу про можливий відхід із клубу

Наставник Мірча Луческу близький до того, щоб достроково оформити чемпіонство для Динамо. Тренер розповів про свій період у столичному клубі.
Доля Луческу у Динамо
Досвідчений 75-річний наставник Мірча Луческу зізнався, чи покине Динамо. Також фахівець розповів, чи хотів би попрацювати в італійській Серії А.
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Навіть провокації ультрас київського клубу не лякають спеціаліста з Румунії. Луческу впевнено веде киян до другого трофею під його керівництвом. До слова, у кубковому матчі між фанатами та румуном спалахнула словесна перепалка. Вболівальники Динамо залишаються при своїй думці та вимагають звільнити головного тренера.
Серія А – це ліга, яка найкраще розвиває спортсменів старшого віку. Я думаю про таких чемпіонів, як Кріштіану Роналду, Ібрагімович, Рібері. Але в Києві та Динамо відчуваю себе прекрасно і йти не збираюся,
– сказав Луческу.
- Вже у матчі 23 туру УПЛ проти Інгульця кияни можуть достроково оформити чемпіонство у сезоні. Лише перемога дозволить футболістам Динамо вже зараз надягнути на себе "золоті" нагороди чемпіонату.
- Також команда Луческу побореться за Кубок України, де у фіналі зійдеться з луганською Зорею. У півфіналі кияни переграли першоліговий Агробізнес у Тернополі (0:3).
- Луческу очолив Динамо у липні 2020 року, підписавши 2-річний контракт.