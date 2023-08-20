Грецький АЕК на останніх хвилинах здолав хорватське Динамо Загреб у двобої в рамках третього кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів. Богдан Михайліченко двічі засмучувався за вечір, пише 24 Канал.

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Справжня футбольна пристрасть

Поєдинок між двома столичними колективами відразу вибив собі тавро надмірної пристрасті. Першу зустріч між колективами перенесли, оскільки грецькі та хорватські вболівальники влаштували справжнє пекло в Афінах напередодні зустрічі, в результаті якого загинув один із фанатів АЕКа. Команди згодом все ж зіграли свої два матчі.

Перший поєдинок, який відбувся в Загребі, завершився за користь "орлів", котрим вдалося здобути перемогу з рахунком 1:2. У матчі-відповіді свої правила почало диктувати уже загребське Динамо, оскільки практично до завершення зустрічі перемагало із рахунком 0:2, що дозволяло хорватам пройти у наступний раунд кваліфікації, та от греки приготували спражній шок для "синіх".

Діло в тому, що футбоілстам АЕКу вдалося двічі відзначитись у додатковий час, завдяки чому вони зрівняли рахунок загребського матчу, а таким чином, вийгли вперед за підсумками вдох зустрічей (3:2). На 90+2-ій хвилині відзначився Серхіо Арахуо, проте найцікавіше сталося уже на 90+10-ій хвилині.

На останніх миттях матчу суддя призначив пенальті у ворота Динамо, яке вдалося парирувати Ліваковічу. Та от вболівальникам хорватського клубу довелося радіти не довго, оскільки першим на добиванні опинився колишній футболіст київського клубу Домагой Віда, який морально знищив пошановувачів "синіх" та вивів АЕК у "фінал" відбору до Ліги чемпіонів. Цікаво, що захисник свого часу захищав кольори загребського клубу, проте не стримував емоцій під час святкування взяття воріт.

До речі. На 80-ій хвилині стався курйозний епізод, героєм якого стався Богдан Михайліченко. Гравець Динамо Йосіп Шутало грубо сфолив проти свого опонента, проте арбітр помилково показав червону картку саме українцю. Все владналося після консультації з асистентами VAR, оскільки згодом суддя скасував вилучення і показав жовту справжньому винуватцю.

Відеоогляд шаленого матчу АЕК – Динамо Загреб:

Нагадаємо, АЕК у останньому плей-офф раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів зустрінеться із бельгійським Антверпеном, а Динамо Загреб зіграє у "фіналі" відбору до Ліги Європи, де протистоятиме Спарті із Праги. В разі невдачі у вирішальних двобоях колективи відразу потраплять в груповий етап на ранг нижчого єврокубка (АЕК і Антверпен у Лігу Європи, а Динамо Загреб та Спарта Прага у Лігу конференцій).