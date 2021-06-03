Різного роду травми не дозволили поїхати на Євро-2020 відразу декільком провідним футболістам світу. Наприклад, лідер Ліверпуля Вірджіл ван Дейк так і не встиг відновитися після складної травми.
До слова Основний голкіпер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020
Травми завадили й Марку-Андре тер Штегену, Серхіо Рамосу та Дані Карвахалю. Дебютувати на чемпіонаті Європи через травми не зможуть Фаті, Грінвуд, Заніоло.
Натомість новоспечений оборонець Баварії Дайо Упамекано не отримав виклик у національну команду Франції. Мабуть, свій останній шанс зіграти на великому турнірі втратили Златан Ібрагімович та Марко Ройс.
Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020
- Марк-Андре тер Штеген (Німеччина) – 75 мільйонів євро
- Дані Карвахаль (Іспанія) – 40 мільйонів євро
- Серхіо Рамос (Іспанія) – 14 мільйонів євро
- Дайо Упамекано (Франція) – 60 мільйонів євро
- Вірджіл ван Дейк (Нідерланди) – 70 мільйонів євро
- Фаті (Іспанія) – 80 мільйонів євро
- Мейсон Грінвуд (Англія) – 50 мільйонів євро
- Ніколо Заніоло (Італія) – 40 мільйонів євро
- Джессі Лінгард (Англія) – 22 мільйони євро
- Марко Ройс (Німеччина) – 15 мільйонів євро
- Златан Ібрагімович (Швеція) – 4 мільйони євро
Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24