Київське Динамо виступає у формі від New Balance. В минулому сезоні домашньою формою був білий комплект в тонку горизонтальну синю смугу. Гостьовою формою була синя з блакитними смужками. А третій комплект – чорна із зеленими смужками.

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Однак в новому сезоні, скоріш за все, Динамо виступатиме в новій формі. В соцмережах команди та виробника опублікували фотографії частини форми з написом на спині "Київ – це ми". В минулому сезоні цей напис був нанесений із внутрішньої сторони.

Окрім того, форму з минулого сезону на сайті Динамо зараз продають зі знижкою у 30%. А на сайті New Balance купити форму Динамо вже неможливо.

Однак ні Динамо, ні виробник поки не робили анонсу про презентацію нової форми команди на сезон.