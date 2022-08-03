Динамо визначилося з ігровою формою на "домашній" матч проти Штурма у Лізі чемпіонів

Київське Динамо 3 липня зіграє перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма. Команди вже визначились із ігровою формою на цю гру.

Традиційні домашні кольори киян

Гравці київського клубу вийдуть на футбольне поле у біло-блакитній формі. Голкіпер Динамо одягне сірий комплект ігрової форми.

До теми Динамо – Штурм: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Австрійський Штурм зіграє у синій формі, а воротар – у світло-салатовій.

Нагадаємо, що свої "домашні" поєдинки підопічні Мірчі Луческу проводять у польському місті Лодзь, де раніше свої матчі зіграла збірна України. На жаль, через повномасштабну війну динамівці ще не можуть зіграти на рідному НСК "Олімпійський".



Динамо – Штурм: ігрові комплекти форм / Фото київського клубу

Матч третього кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів Динамо – Штурм відбудеться 3 липня о 21:00 за київським часом.

Перша зустріч між Динамо та Штурмом буде унікальним. УЄФА вирішила використати VAR на цьому поєдинку. До цього відеоповтор використовували лише у зустрічах основного раунду Ліги чемпіонів, а не кваліфікації.