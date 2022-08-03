Динамо – Штурм: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 3 серпня, Динамо стартує у третьому раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Українська команда зіграє проти австрійського Штурму. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Штурм на сайті 24 каналу.

Матч Динамо – Штурм розпочнеться о 21:00 за київський часом. Попри те, шо матч буде домашнім для Динамо, киянам доведеться його зіграти в польському місті Лодзь. Саме там Динамо в попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів приймало і турецький Фенербахче.

До теми Австрійська перепона: чи зуміє Динамо здолати Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів

До цього матчу Динамо лише одного разу грало проти Штурму – у товариському матчі під час зимових зборів у 2018 році. Тоді перемогу святкував саме Штурм з рахунком 2:0. З нинішнього складу Динамо у тому матчі брали участь Бущан, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко, Бєсєдін, Бурда, Кендзьора та Гармаш.

Натомість в Динамо доволі хороша статистика протистояння з австрійськими клубами в єврокубках. Команда сім разів зустрічалася з представниками Австрії, і лише одного разу не зуміла пройти далі. Загалом за 14 матчів Динамо здобуло 9 перемог, двічі зіграло внічию і ще три рази поступилося австрійським командам. Різниця голів 29:17 на користь Динамо.

Матч Динамо – Штурм розпочнеться о 21:00. Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Штурм буде доступна в цій новині.