Поєдинок в Києві між Динамо та Шахтарем відкрив програму 13-го туру УПЛ. Довгий час суперники не могли змінити нулі на табло. Лише на 53-й хвилині поєдинку "гірники" скористатися помилкою захисту киян, пише 24 Канал.

До теми Підвищена відповідальність для збірників: Ребров відвідає українське "Класичне" Динамо – Шахтар

На початку другого тайму підопічні Маріно Пушича провели швидку контратаку лівим флангом. Бразилець Невертон віддав пас на Зубкова в розріз між двома захисниками киян. Вінгер "гірників" зумів випередити своїх опонентів та пробив поміж ніг Бущана.

У цій ситуації помилися центрбеки Динамо, які не опікали вінгера "гірників", що дозволило йому відкрити рахунок.

Відео голу Зубкова