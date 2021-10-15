Динамо та Шахтар спільно оновили крісла на НСК "Олімпійський": фото
Джерело:фейсбук Динамо
Динамо та Шахтар другий сезон поспіль ділять НСК "Олімпійський" у Києві. Гранди українського футболу вирішили спільно оновити лави запасних на головному стадіоні України.
Нові лави запасних на НСК "Олімпійський"
Лава запасних Динамо у традиційних для киян синіх кольорах. "Біло-сині" інформують, що крісла виготовлені спеціалізованою італійською компанією Lino Sonego.
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Нова лава запасних обладнана системою обігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях.
Нова лава запасних Динамо / Фото Динамо
Шахтар також проінформував про появу нових крісел на НСК "Олімпійський" зі своєю символікою. "Гірники" повідомили, що реалізували проєкт спільно з Динамо. Крісла донеччан – помаранчеві.
Нова лава запасних Шахтаря / Фото Шахтар
- Донецький Шахтар виступає на НСК "Олімпійський" з 2020 року. "Гірники" вирішили не виступати у Харкові на ОСК "Металіст" та домовилися про співпрацю з НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Шахтар оновив газон на столичному стадіоні. Також "гірники" відкрили фан-шоп на "Олімпійському". Магазин Шахтаря розташований поряд з фан-шопом Динамо.