Підгадали під Лігу чемпіонів: УПЛ оголосила дату матчу Динамо – Шахтар
Джерело:сайт УПЛ
Перше Класичне дербі цього сезону відбудеться на початку листопада. Для "гірників" воно призначене напередодні важливої гри в ЛЧ.
Чемпіонат України з футболу повертається після паузи на матчі збірних. На даний момент в УПЛ відіграно десять неповних турів, цього року ще має пройти сім матчдеїв.
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Дата всеукраїнського дербі
У 13 турі буде відігране Класичне дербі, в якому зустрінуться головні фаворити сезону – київське Динамо та донецький Шахтар. Тим часом, УПЛ опублікувала розклад матчів цього туру.
Гру між Динамо та Шахтарем винесли на п'ятницю, 3 листопада. Вочевидь, це пов'язано з тим, що 7 числа донеччани проведуть "домашній" матч Ліги чемпіонів проти Барселони у Гамбурзі.
Дербі має відбутися у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за місцевим часом. Розклад матчів 13 туру УПЛ виглядає наступним чином:
- 3 листопада (п'ятниця), 17:00. Динамо – Шахтар
- 4 листопада (субота), 13:00. ЛНЗ – Колос
- 5 листопада (неділя), 13:00. Минай – Ворскла
- 5 листопада (неділя), 15:00. Металіст 1925 – Чорноморець
- 5 листопада (неділя), 17:00. Верес – Зоря
- 6 листопада (понеділок), 15:00. Полісся – Кривбас
- 6 листопада (понеділок), 17:00. Дніпро-1 – Олександрія
- 6 листопада (понеділок), 19:00. Рух – Оболонь
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Становище Динамо і Шахтаря
На даний момент лідером чемпіонату України є Кривбас, який випереджає Шахтар на два бали. "Гірники" йдуть третіми, але ще мают один матч в запасі.
У свою чергу Динамо посідає шосту сходинку, відстаючи від Кривбаса на 5 очок. Але за втраченими балами саме "біло-сині" є лідерами чемпіонату. Команда Мірчі Луческу має в запасі аж три матчі.