Динамо розірвало контракт з гравцем, батько якого представник влади на окупованих територіях

Динамо оголосило, що розірвало контракт з нападником команди U-19 Артуром Уваровим. У київської команди були серйозні підстави для такого рішення.

Гравець приховував інформацію про свого батька-зрадника

Динамо офіційно повідомило, що батько гравця є представником влади на окупованих територіях. Сам футболіст приховував цей факт.

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"Сьогодні вранці футбольному клубу Динамо стало відомо про те, що футболіст юнацької команди Уваров Артур Максимович (28.03.2004) приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови "комітету народної ради" так званої "ЛНР" з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що батько футболіста перебуває у списку ворогів України на сайті центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець".

У Динамо пояснили свою позицію

"Ми не схвалюємо "сталінські методи", в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, Уваров не одразу дав позитивну відповідь!

Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем", – наголосили в Динамо.

У Динамо зазначили, що у структурі команди немає місця людям, налаштованим проти незалежності, цілісності та суверенітету України. Керівництво клубу заявило, що футболіст повинен був сам розповісти інформацію про свого батька.

Клуб не збирається зупинятися у підтримці та фінансуванні українського народу в жахливій війні з російським окупантом, зневажаючи кожну особу, що виступає проти Незалежності України та не визнає її територіальної цілісності,

– зазначили у заяві Динамо.