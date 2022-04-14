Игрок скрывал информацию о своем отце-изменнике

Динамо официально сообщило, что отец игрока является представителем властей на оккупированных территориях. Сам футболист скрывал этот факт.

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Сегодня утром футбольному клубу Динамо стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича - заместителя председателя "комитета народной" совета" так называемого "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности", – говорится в сообщении.

Известно, что отец футболиста находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

У Динамо объяснили свою позицию

"Мы не одобряем "сталинские методы", в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ!

Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком", – отметили в Динамо.

В Динамо отметили, что в структуре команды нет места людям, настроенным против независимости, целостности и суверенитета Украины. Руководство клуба заявило, что футболист должен был сам рассказать информацию о своем отце.

Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккупантом, пренебрегая каждым лицом, выступающим против Независимости Украины и не признающим его территориальной целостности,

– отметили в заявлении Динамо.