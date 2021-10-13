Динамо отримає 5 мільйонів доларів за трансфер легіонера: рішення суду

Київське Динамо отримає 5 мільйонів доларів за продаж парагвайського легіонера Дерліса Гонсалеса. Суд зобов'язав Олімпію Асунсьйон виплатити Динамо суму за трансфер футболіста.

Динамо отримає гроші за 45 днів

Гонсалес покинув Динамо на початку 2020 року. Олімпія погодилася придбати футболіста за 5 мільйонів доларів.

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Парагвайський клуб вирішив придбати 50% прав на Гонсалеса і мав розрахуватися 4 траншами. Олімпія запропонувала розрахуватися виплатами по 300 тисяч доларів, але Динамо відповіло відмовою.

З того часу український клуб добивається, щоб Олімпія заплатила за трансфер. Динамо навіть звернулося у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Повідомляється, що суд розглянув справу. CAS зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів.

Олімпія не має грошей

Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що у клубу немає коштів, щоб заплатити Динамо. Наразі клуб шукає інвесторів, щоб розрахуватися з Динамо.

Я думаю, що ми виконаємо свої зобов'язання раніше терміну, встановленого CAS. Ми у процесі пошуку людей, які готові інвестувати у це питання,

– сказав Феррейра.