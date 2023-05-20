Зоря – Інгулець 2:0

Гол: Бражко, 21 (з пен.), Русин, 81

Луганська Зоря довела свою переможну серію до 7 матчів. Черговою жертвою команди ван Леувена став Інгулець, який бореться за виживання в УПЛ, пише 24 Канал.

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Забивають лише ексдинамівці

Вже на 21-й хвилині матчу футболісти Зорі повели в рахунку. Орендований в Динамо Володимир Бражко впевнено реалізував пенальті за фол проти Герреро. До речі, цей гол став 7-м в сезоні для опорного хавбека.

Гравці Зорі продовжували контролювати хід поєдинку, але їм довго не вдавалося збільшити свою перевагу. Лише за 9 хвилин до завершення поєдинку ексдинамівець Назарій Русин скористався пасом Кирила Дришлюка та закрутив м'яч у дальній кут воріт.

До фінального свистка гості так і не зуміли відквитати бодай один м'яч. Тож Зоря цілком заслужено здобула перемогу з рахунком 2:0.

Після 27 зіграних матчів Зоря на три пункти відстає від Дніпра-1, який йде на другому місці.

Інгулець значно погіршив свої турнірні перспективи. У команди Ковальця 27 балів та 12 місце в таблиці. Така ж кількість очок у Вереса та Металіста 1925.

У наступному турі Зоря зіграє з Шахтарем, а Інгулець зустрінеться з прямим конкурентом за виживання – Металістом 1925.

Відеоогляд матчу Зоря – Інгулець