Зоря – Інгулець 2:0
Гол: Бражко, 21 (з пен.), Русин, 81
Луганська Зоря довела свою переможну серію до 7 матчів. Черговою жертвою команди ван Леувена став Інгулець, який бореться за виживання в УПЛ, пише 24 Канал.
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Забивають лише ексдинамівці
Вже на 21-й хвилині матчу футболісти Зорі повели в рахунку. Орендований в Динамо Володимир Бражко впевнено реалізував пенальті за фол проти Герреро. До речі, цей гол став 7-м в сезоні для опорного хавбека.
Гравці Зорі продовжували контролювати хід поєдинку, але їм довго не вдавалося збільшити свою перевагу. Лише за 9 хвилин до завершення поєдинку ексдинамівець Назарій Русин скористався пасом Кирила Дришлюка та закрутив м'яч у дальній кут воріт.
До фінального свистка гості так і не зуміли відквитати бодай один м'яч. Тож Зоря цілком заслужено здобула перемогу з рахунком 2:0.
- Після 27 зіграних матчів Зоря на три пункти відстає від Дніпра-1, який йде на другому місці.
- Інгулець значно погіршив свої турнірні перспективи. У команди Ковальця 27 балів та 12 місце в таблиці. Така ж кількість очок у Вереса та Металіста 1925.
- У наступному турі Зоря зіграє з Шахтарем, а Інгулець зустрінеться з прямим конкурентом за виживання – Металістом 1925.
Відеоогляд матчу Зоря – Інгулець