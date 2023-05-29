Динамо – Верес 3:0

Гол: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.

В чемпіонаті України підійшов до завершення 29 тур УПЛ. Центральні матчі були відіграні в неділю, тоді як на понеділок винесли матч за участю Динамо, пише 24 канал.

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Київська команда поїхала в гості до одного з аутсайдерів турніру рівненського Вереса. Для киян сезон вже по суті завершений, адже їм гарантоване четверте місце та путівка у Лігу конференцій. А ось підопічні Вірта мають всі шанси потрапити у перехідні матчі.

Для того, аби уникнути ігор із ЛНЗ чи Металургом, "червоно-чорним" треба було брати бали з Динамо або ж розраховувати на перемогу в останньому турі. Із першою задачею Верес не впорався.

Гол-красень вирішив долю матчу

Кияни банально переважали у класі, хоча і давали номінальним гостям створювати поодиноку випади. Свій гол Динамо забило на початку другого тайму завдяки красивій комбінації між Караваєвим та Раміресом.

Олександр вдало прийняв та обробив м'яч після дальнього закидання і технічним пасом вивів Еріка на ударну позицію. Той же хитнув оборонця і воротаря та закотив сферу у порожні ворота. Для венесуельця це лише другий гол за киян після повернення взимку.

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Верес зміг створити кілька моментів біля воріт Бущана та навіть заробив пенальті. Втім Шестаков підвів свою команду, адже його удар впевнено забрав кіпер киян.

Одразу після цього "біло-сині" подвоїли рахунок. Захисники Вереса впустили у власному майданчику Гармаша, який замкнув простріл Дубінчака.

Пан або пропав для Вереса

Добив рівненців Волошин, який довів рахунок до розгромного. Цей м'яч динамівцям подарував захист Вереса, який дозволив Караваєву точно прострілити на Назара. Таким чином, Шовковський відсвяткував шосту перемогу на чолі Динамо у семи матчах.

Верес же залишається 14-им. Для того, щоб уникнути перехідних матчів, "червоно-чорним" треба обігравати Інгулець в останньому турі та очікувати, що свій матч програє або Рух, або Металіст 1925. Львів'яни гратимуть із Олександрією, тоді як харків'яни – з Динамо.