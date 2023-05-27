Команди провели останній 14-ий тур чемпіонської групи, а також групи вибування Першої ліги України. Металург та ЛНЗ зіграють у матчах підвищення у класі, а Полісся – чемпіон Першої ліги, пише 24 Канал.

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Команди пройшли довгий шлях

За підсумками цьогорічнього розіграшу Першої ліги до чемпіонської групи потрапили такі колективи, як: Карпати, Полісся, Оболонь, Нива, Епіцентр, Кремінь, ЛНЗ та Металург Запоріжжя. До групи вибування доєдналися такі колективи, як: Буковина, Діназ, Гірник-Спорт, ФСК Маріуполь, Полтава, Чернігів, Прикарпаття та Скорук. У чемпіонській групі команди розігрували 4 путівки, які допожуть потрапити в еліту українського футболу, а от в групі вибування командам судилося дізнатися імена двох колективів, які вилетять до Другої ліги України.

Перед тим, як розподілитися на "претендентів" та "виживальників", колективи провели "перший етап". Команди були поділені по 8 колективів на дві групи – А та В, де клубам судилося по два рази зустрітися одне з одним. Таким чином і сформувалися ансамблі "переможців" та "лузерів".

Команди з чемпіонської групи та групи вибування на старті "другого етапу" у своєму активі мали уже по 6 матчів. Все через те, що клубам зарахувалися шість результатів з "першого етапу", з командами, які також до тієї чи іншої групи. Наприклад Поліссю підтягнулися по два матчі з Нивою, Карпатами та Кременем та навпаки, тому деякі клуби уже розпочали "другий етап" з солідною перевагою. На команд чекало тільки одне коло.

Підбивання підсумків

Отож, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги, до Української Прем'єр-ліги достроково змогли вийти Полісся та Оболонь, які зайняли перші дві позиції розіграшу. До того ж житомирський колектив у останньому турі обіграв ЛНЗ, що дозволило "вовкам" стати чемпіонами Першої ліги.

Полісся – ЛНЗ 2:1

Голи: Грицук, 10, Козак, 28 – Тищенко, 90+3

Відоогляд матчу:

Проте інтрига зависла над іншими трьома командами, а саме над Карпатами, Металургом та ЛНЗ. Три колективи боролися зе третю та четверту сходинку чемпіонату, що дозволяє взяти участь у матчах кваліфікації до УПЛ, де команди зустрінуться з клубами, які посядуть 13-е та 14-е місце в еліті. Серед потенційних суперників: Колос, Чорноморець, Металіст, Минай, Інгулець, Рух, Верес та Металіст. Львів уже достроково покинув УПЛ.

Через свої невдачі Карпати мали мізерні шанси потрапити в еліту українського футболу – в останньому турі їм потрібно було вигравати Оболонь з різницею у шість м'ячів, та ще й, аби Металург свій матч програв. Львів'яни зіграли з "пивоварами" 1:1, так само, як і запорізьський клуб із Нивою 1:1. Таким чином ЛНЗ та Металург зіграють у стикових матчах за вихід в УПЛ з 13-им та 14-им місце еліти відповідно, а Карпати знову чекатимуть свого шансу повернути Кубок Львову.

Карпати – Оболонь 1:1

Голи: Кожанов, 45 – Мороз, 58

Відеооглляд матчу:

Нива – Металург 1:1

Голи: Вольський, 88 – Сидоров, 31

Відеоогляд матчу:

У "нейтральному", який нічого не вирішував, зійшлися Епіцентр та Кремінь, в якому впенено перемогли господарі. Таким чином, кременчуцький колектив став аутсайдером чемпіонської групи, а от тернопільска Нива змогла втішити себе хоча б тим, що не зайняла останнє місце серед найкращих у Першій лізі.

Епіцентр – Кремінь 3:1

Голи: Гірний, 22, Кристін, 58, Чепелюк, 84 – Трофимюк, 77

Відеоогляд матчу:

Щодо групи вибування, то Гірник-Спорт достроково вилетів з Першої ліги України (місце команди посяде Нива Бузова, яка достроково виграла Другу лігу). А от ФСК Маріуполь зійдеться у стикових матчах з срібним призером Другої ліги України та отримає шанс на виживання (в потенційних суперниках Чайка, Хуст, Нива Віницця та Звягель, які претендують на "срібне" місце в Другій лізі). Втішний приз отримало Прикарпаття, яке з відривом в одне очко від Скорука виграло "групу вибування".

Також варто зазначити, що київський Рубікон відіграв всього 10 матчів у Другій лізі України та знявся зі змагань (в команд по 16 проведених зустрічей). Причиною стале те, що луб втратив останні можливості фінансування. Керівництво Рубікону ухвалило радикальне рішення, а гравці набули статусу вільних агентів.

Турнірна таблиця чемпіонської групи / Flashscore

Турнірна таблиця групи вибування / Flashscore