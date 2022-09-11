"Замість тренувань у нас переїзди": Луческу пожалівся на складний календар Динамо

Наставник київської команди поділився думками щодо насиченого розкладу матчів команди. Вже у четвер підопічні Луческу зіграють в Лізі Європи.

Динамо нарешті здобуло першу перемогу в УПЛ 2022-2023. Після поразок від Дніпра-1 та Зорі команда Мірчі Луческу мінімально подолала Львів.

До теми Перша перемога в УПЛ: Динамо обіграло Львів та піднялось з дна турнірної таблиці

Ця гра припала на проміжок між матчами Ліги Європи. У четвер кияни втратили бали у грі з Фенербахче, а вже на наступному тижні (також у четвер) на "біло-синіх" очікує новий європоєдинок.

Кияни у Кракові "приймуть" кіпрський АЕК. Такий щільний календар викликав емоції у головного тренера Динамо на післяматчевій пресконференції після гри зі Львовом.

"Сподіваємося, що ця перемога дасть нам більше позитиву під час підготовки до матчу з АЕКом. Проблема не в нашій грі, а в тому, що ми постійно перебуваємо в дорозі. Суперник практично чекає на нас весь тиждень, а ми весь цей час катаємось і граємо по два матчі за сім днів. Це складно.

Ми переїжджаємо з готелю до готелю та з міста до міста. Немає бази та стабільного місця. Тягаємо все з собою - форму, м'ячі. Щоб дістатися до Стамбула, ми проїхали 11 годин автобусом. Плюс наступного дня переліт і назад те саме. Замість відновлення та тренувань у нас переїзди.

Я три місяці не був удома, але вже завтра ми прокидаємося, снідаємо та виїжджаємо до Кракова. Коли туди приїдемо, ми не знаємо. Ми не нарікаємо, але це складна реальність. Так, це наша професія та наше життя. У Кракові буде матч, а потім гравці роз'їдуться збірними,

– заявив Луческу.

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Нагадаємо, що через домашні матчі в єврокубках Динамо вимушено грати в Кракові. Після трьох ігор в УПЛ кияни йдуть на 10-му місці. До перемоги над Львовом Динамо потерпіло п'ять поразок поспіль, вилетівши із Ліги чемпіонів.