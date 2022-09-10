У четвер світ шокувала звістка про смерть королеви Єлизавети II. Монархиня правила Великобританією 70 років і померла у 96 у своїй резиденції в Балморалі (Шотландія).

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Королева раніше нерідко була причетна до футболу і відвідувала найвизначніші спортивні події, які проходили у Великобританії. Одним з таких був чемпіонат світу з футбол 1966 року.

Тоді Єлизаветі II було 40 років і вона відвідала матч-відкриття, а також фінал турніру, де збірна Англії здобула свою поки що єдину перемогу на ЧС. Також з королевою зустрічались і гравці збірної СРСР, про що після її смерті згадав лідер тої збірної Валерій Поркуян.

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"Коли чемпіонат світу фінішував, для усіх чотирьох команд-призерок королева влаштувала офіційний прийом з бенкетом у її резиденцій у Лондоні. Пригадую, ми опинились у чудовій святковій залі, де все мало урочисте оздоблення. На цьому заході були присутні відомі футболісти, які відзначилися на турнірі або виступали на подібних першостях не раз.

Єлизавета II вразила своїми манерами. З кожним із учасників чемпіонату світу вона привіталась і вклонилась. Їй мене представили, пояснивши, що я найкращий бомбардир радянської збірної. Вона потиснула мені руку і побажала удачі. Що й казати, приємно було почути добрі слова від персони такого масштабу.

А після бенкету, коли футболісти могли дозволити собі дещо розслабитись і трішечки хильнути, були танці. У цей момент відбулася приємна несподіванка. Із складу радянської збірної королева обрала мене для танцю і через мить ми вже рухалися разом у такт музики. Це був звичайний повільний танець. Ми не спілкувались, адже я не володів англійською. Та й королева, дотримуючись певних вимог етикету, до розмов не вдавалася. Ми просто мило танцювали. Чи ревнувала дружина? Та ні. Вона мені сказала: "До такої знаменитої жінки можна й не ревнувати". Потім партнери весь час мене "травили", аж до наступного чемпіонату світу,

– згадує Поркуян.

Відзначимо, що на тому ЧС Валерій забив аж чотири м'ячі, відігравши у трьох матчах. Більше за нього забивали лише Ейсебіу (9) та Хельмут Халлер (6). На Мундіалі-1966 збірна СРСР посіла четверте місце.

Тоді Поркуян виступав за Динамо. з яким за три роки взяв три чемпіонства СРСР. Також Валерій за свою кар'єру виступав у Зірці, Чорноморці та Дніпрі.