Динамо не отримає 5 мільйонів доларів за Дерліса Гонсалеса попри рішення суду

Динамо виграло суд у парагвайського клубу Олімпія у справі про трансфер Дерліса Гонсалеса. Олімпію зобов'язали виплатити Динамо 5 мільйонів доларів за трансфер, але кияни, схоже, не отримають гроші.

Олімпія не зібрала гроші для Динамо

За інформацією ЗМІ, Динамо не єдиний клуб, якому Олімпія винна гроші. Загальний борг парагвайців складає 53 мільйони доларів.

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Олімпія винна Динамо 5,1 мільйона доларів. У клубі заявили, що не зібрали потрібну суму, щоб розрахуватися з Динамо.

Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що клубу вдалося зібрати тільки 2 мільйони євро. Олімпія готується прийняти покарання ФІФА.

Ми доклали зусиль, але ще не зібрали необхідну суму. Збираємось прийняти санкції ФІФА. Ми зібрали близько 2 мільйонів євро. Могли б зібрати і необхідну суму, але у нас виникли проблеми,

– сказав Феррейра.

Якщо Олімпія не виплатить борг Динамо, то, ймовірно, отримає від ФІФА заборону купувати нових футболістів. Окрім того, з клубу можуть зняти очки або відправити у нижчий дивізіон.

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