Динамо може провести матч з Ліоном

Київське Динамо активно розглядає суперників для підготовки до нового сезону. Одним із них може стати французький Ліон.

Серйозний суперник на зборах

Сторони розглядаються можливість проведення такого товариського поєдинку. Наразі невідомо, чи зможуть представники Динамо та Ліону дійти згоди.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Французький клуб вже запланував контрольний спаринг з англійським Лестером. За підсумками сезону-2020/2021 Ліон фінішував на 4 місці у Лізі 1. Команда пробилась у груповий раунд Ліги Європи.

Динамо ж стало чемпіоном України вже у дебютному сезоні Мірчі Луческу на посту тренера киян. Також румунський фахівець привів команду до перемоги у Кубку та Суперкубку країни. Зараз футболісти роз'їхались по національних збірних, де готуються до Євро-2020. Інша частина гравців пішли у відпустку до 22 червня.