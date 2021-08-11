Як Буяльський розкішно "закинув за комірець" воротарю Миная після пасу новачка Динамо: відео

У перенесеному матчі першого туру УПЛ Динамо на власному полі зіграло проти Минаю. Перший гол ув цьому матчі забив Віталій Буяльський.

Відкрити рахунок в цьому матчі Динамо вдалося на 19-й хвилині. Миколенко вирішив зробити закидання в штрафний майданчик на нападника Раміреса, для якого це був дебютний матч за Динамо.

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Форвард вирішив в дотик зупинити м'яч, прокинувши його повз суперника. І вийшло так, що він, фактично, скинув м'яч на Буяльського. Той вирішив дотик перекинути голкіпера. Кучер не очікував на такий удар, тож почав задкувати, але до м'яча не дотягнувся.

Відео голу Буяльського у ворота Минаю

Цей гол став першим, який Минай пропустив в цьому сезоні. Все через те, що це лише друга гра в чемпіонаті для закарпатського клубу. Матч Динамо – Минай мав відбутися ще в першому турі (базова дата – 24 липня). Але через те, що Минай замінив Олімпік в УПЛ, то матч першого туру за їх участі вирішили перенести.

У другому турі Минай на власному полі приймав Олександрію. І переміг завдяки єдиному голу в матчі на останній хвилині.

Матч третього туру за участі Минаю теж перенесли. Все через те, що це мав бути матч проти Колоса. Але команда з Ковалівки у вівторок, 10 серпня, проводила матч кваліфікації Ліги конференцій в Казахстані проти Шахтаря з Караганди. Щоб Колос мав більше часу на підготовку до цього матчу, їх гру чемпіонату вирішили перенести. Але це не допомогло – Колос поступився у серії пенальті та вилетів з турніру.