Прохання Інгульця

Клуб із Петрового звернувся до киян із прохання зіграти свій домашній матч у 4-му турі у Києві. Це питання наразі вирішується.

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Якщо сторони вдарять по руках, то матч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Чому таке рішення прийняв Інгулець? Ймовірно, що таке прохання пов'язане з тим, що клуб хоче прийняти у другому колі Динамо вже на новому домашньому стадіоні у Петровому. Цей двобій відбудеться 22 лютого 2022 року.

Поєдинок між Інгульцем та Динамо відбудеться 18 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30.