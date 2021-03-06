Динамо – Минай: чи відбере клуб Кобіна очки у втомлених киян – прогноз

Динамо 7 березня у рамках 17 туру УПЛ зустрінеться з Минаєм. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Динамо – Минай: перед матчем

Обидва клуби підходять до матчу у гарному настрої. Минай та Динамо перемогли своїх суперників у минулому турі. Кияни розгромили Львів (1:4), а підопічні Василя Кобіна у меншості здолали Олімпік (2:1).

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Матч повинен був відбутись в Ужгороді, але в останній момент був перенесений у Київ. Причиною такого рішення стало різке погіршення епідеміологічної ситуації у Закарпатті.

Більш свіжими до цього протистояння підходять гості. Футболісти київського клубу витратили багато сил у кубковому матчі проти Колоса. Лише серія пенальті визначила одного з півфіналістів Кубка України, ним став столичний клуб.

Історія протистоянь між цими командами є доволі короткою – 3 матчі. Тут максимальний результат показали підопічні Мірчі Луческу – три перемоги. "Динамівці" наколотили у ворота суперника 9 голів, а Минай лише одного разу вражав володіння киян.

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Букмекери віддають тотальну перевагу Динамо. На перемогу киян віддають коефіцієнт 1,28. А от у звитягу Минаю майже не вірять – 11,00. Нічия у цій зустрічі теж є малоймовірною – 5,50.

Також експерти прогнозують, що обидвом командам не вдасться відзначитись у матчі – 1,61.

З яким ж рахунком може завершитись поєдинок? На результат 2:0 можна зробити ставку. Саме на такі цифри на табло стоїть найкращий коефіцієнт 5,40. Цікаво, що Луческу може вдатись до ротацій у складі та виставити футболістів без ігрової практики, тому не слід завчасно віддавати перемогу киянам. На мінімальну звитягу Минаю 0:1 стоїть коефіцієнт 22,00.

Динамо підходить до матчу у статусі фаворита, тому можна звернути уваги на показник звитяги киян та тотал зустрічі більше 2,5 – 1,85.

З цього можна зрозуміти, що саме підопічні Луческу першими потішать своїх вболівальників голом у цьому матчі – 1,27. А от на те, що першими у поєдинку відкриють рахунок гості – 4,45. Ідентичної думки спеціалісти притримуються і до останнього результативного удару у протистоянні.