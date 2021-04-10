Динамо – Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ

10 квітня Динамо прийматиме Дніпро-1 у матчі 21 туру УПЛ. Вболівальники зможуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.
Матч між Динамо та Дніпром-1 відбудеться в Дніпрі на "Дніпро-Арена". Причина в тому, що в першому колі на прохання киян матч відбулася на НСК "Олімпійський", хоча номінальними господарями були дніпряни. Тепер же столичному клубу випала можливість віддати борг.
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Динамо – Дніпро-1: де дивитися
У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "2+2". Початок – о 17:00.
Окрім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Дніпро-1 буде доступна і в ютуб-каналі FootballHub.
Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція