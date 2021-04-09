Матч между Динамо и Днепром-1 состоится в Днепре на "Днепр-Арена". Причина в том, что в первом круге по просьбе киевлян матч состоялся на НСК "Олимпийский", хотя номинальными хозяевами были днепряне. Теперь же столичному клубу представилась возможность отдать долг.

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Динамо – Днепр-1: где смотреть

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало – в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Днепр-1 будет доступна и в ютуб-канале FootballHub.

Динамо – Днепр-1: онлайн-трансляция