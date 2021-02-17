Чи помститься Динамо бельгійському Брюгге: прогноз на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Київське Динамо уже в середу, 18 лютого, розпочне боротьбу в Лізі Європи сезону-2020/2021. Суперником киян в 1/16 фіналу стануть старі знайомі з Бельгії – Брюгге. Що прогнозують букмекери – далі у матеріалі.

Як відомо, шляхи Динамо та Брюгге у попередній раз перетнулися у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Тоді матч у Бельгії завершився перемогою Брюгге з рахунком 1:0.

Це важливо Час початку матчу Динамо – Брюгге змінено

У повторній грі кияни швидко відігралися, однак не змогли перемогти. Матч завершився результативною нічиєю 3:3 і Брюгге вийшов у Лігу чемпіонів. Динамо ж негайно змінило тренера і провалило виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Динамо – Брюгге: прогноз Favbet

До матчу з Динамо бельгійський клуб підходить з прекрасною серією. Брюгге виграв 10 матчів поспіль. Однак "чорно-сині" зіткнулися з деякими проблемами. Відразу декілька лідерів бельгійців та наставник Філіпп Клеман через коронавірус пропустять гру.

Ймовірно, через кадрові втрати букмекери вважають Динамо фаворитом першої гри. Коефіцієнт на звитягу киян 2,47. Перемогу Брюгге оцінюють коефіцієнтом 3,55. Якщо основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,55.

Уже зараз букмекери пропонують зробити ставку на те, хто вийде до 1/8 фіналу. Наразі більше шансів у бельгійців – коефіцієнт 1,66. Водночас прохід Динамо у наступний раунд оцінений коефіцієнтом 2,34.

Попередній матч команд подарував зливу голів. Однак Динамо сильно змінило свою гру, ставши більш прагматичною командою. Водночас Брюгге надалі атакувальний колектив.

У компанії Favbet можна зробити ставку на тотал голів. Якщо у матчі буде зафіксовано тотал більше 2.5 – коефіцієнт 2,06. На тотал менше 2.0 – коефіцієнт 2,65.

Поєдинок Динамо – Брюгге відбудеться 18 лютого у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.