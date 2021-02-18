Чи помститься Луческу за Хацкевича: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге

Київське Динамо після очікуваної кампанії у Лізі чемпіонів продовжить боротьбу у Лізі Європи. На стадії 1/16 фіналу "біло-синім" випала честь зустрітися з бельгійським Брюгге. Анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи – читайте у матеріалі Спорт 24.

Динамо – Брюгге

Що: перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 18 лютого, о 17:00;

Де дивитися: телеканал "Футбол 1", Oll.TV, Megogo, "Воля".

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Шлях команд у єврокубках

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з кваліфікації Ліги чемпіонів. Український клуб пройшов нідерландський АЗ та бельгійський Гент.

На груповому етапі Динамо двічі програло Ювентусу та Барселона. Також Динамо перемогло вдома Ференцварош, а на виїзді поділило очки з угорцями.

Брюгге напряму потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів. Бельгійський клуб посів третє місце, пропустивши вперед Боруссію Дортмунд та Лаціо. Бельгійці випередили російський Зеніт.

Кадрові проблеми

У лазареті Динамо перебувають захисники Микита Бурда та Володимир Костевич, а Тудор Белуце проходить реабілітацію після травми.

Набирає форму Олександр Тимчик, однак він та Ілля Забарний пропустили матч проти Олімпіка 14 лютого. Швидше за все, не допоможе Динамо у матчі з Брюгге і Беньямін Вербич.

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COVID-19 вніс корективи у склад бельгійської команди. Позитивними виявилися тести на коронавірус у ключового центрального півзахисника Ханса Ванакена, а також захисників Стефано Денсвіла та Матея Мітровича.

До того ж, COVID-19 був виявлений і у головного тренера бельгійців Філіппа Клемана та членів його тренерського штабу. Керуватиме Брюгге наставник команди U23 Рік Де Міл разом із асистентом Тімом Смолдерсом.

Залишиться у Бельгії через проблеми зі здоров'ям і найкращий бомбардир Ноа Ланг. Першу зустріч з Динамо через дискваліфікацію пропустить українець Едуард Соболь.

Історія зустрічей Динамо з Брюгге

За час виступів у єврокубках жереб лише одного разу зводив Динамо і Брюгге.

У серпні 2019 року команди зійшлися у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді Брюгге здобув мінімальну перемогу вдома (1:0), а в Києві гра завершилася нічиєю 3:3.

Тоді Динамо очолював Олександр Хакцевич, якого відправили у відставку за невдалий результат. Тепер новий тренер киян Мірча Луческу отримав шанс продемонструвати різницю на фоні того ж суперника.

Динамо – Брюгге відеоогляд матчу у Києві

Цікаві факти

Найкращого результату у Лізі Європи Динамо добилося у сезоні 2014/15, коли дійшло до чвертьфіналу. У 2009 році в Кубка УЄФА кияни грали у півфіналі.

Для Динамо це сьома участь в 1/16 фіналу Ліги Європи. У минулому кияни чотири рази пробивалися далі, в тому числі в трьох останніх випадках – з Генгамом (2014/15), АЕКом (2017/18) та Олімпіакосом (2018/19).

Статистика "Динамо" в домашніх матчах 1/16 фіналу Ліги Європи: В3 Н2 П1. У шести останніх домашніх матчах весняних стадій єврокубків у киян лише одна перемога (Н2 П3). В останній такій зустрічі – в 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19 – "динамівці" з рахунком 0:5 поступилися Челсі.

Брюгге зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи вшосте. Подолати цей бар'єр бельгійці змогли тільки одного разу. У сезоні 2014/15 вони пройшли Ольборг і дісталися до чвертьфіналу. В інших випадках Брюгге в 1/16 фіналу вилітав: від Валенсії (2009/10), Ганновера (2011/12), Зальцбурга (2018/19) і Манчестер Юнайтед (2019/20).

Брюгге завжди поступався в 1/16 фіналу за сумою двох матчів, коли програвав у гостях. У Лізі Європи бельгійці не перемагають на виїзді в семи поєдинках: Н2 П5 (включаючи кваліфікацію).