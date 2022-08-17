Ліга чемпіонів махає рукою: Динамо без шансів поступається Бенфіці – відео голів

Кияни не змогли нічого протиставити португальському опоненту у номінально домашньому матчі. Підопічні Мірчі Луческу пропустили два "сухих" м'ячі і тепер мають дуже мало шансів на успіх в дуелі.

Динамо – Бенфіка 0:2

Голи: Жилберту, 15, Рамуш, 37

Кияни підходили до битви з Бенфікою з двояким настроєм, пише 24 канал. З одного боку підопічні Мірчі Луческу пройшли вже двох суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамо зуміло залишити за бортом турніру Фенербахче та Штурм.

Як це було Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка

Однак Бенфіка – то зовсім інший рівень. Команда Роджера Шмідта відчутно переважає суперника у класі, а відсутність по-справжньому домашнього матчу грало проти Динамо. До того ж кияни не могли розраховувати на досвідчених центрхавів Сидорчука та Гармаша.

Клас перемагає бажання

Як раз досвіду Динамо не вистачало у першому матчі, який завершився у Лодзі. Підопічні Мірчі Луческу не могли серйозно навантажити оборону Бенфіки. А от гості зуміли вижати максимум із небагатьох своїх гострих моментів.

Відео голу Жилберту:

Вже на 15 хвилині лісабонці легко відкрили рахунок. Після перепасовки перед карним майданчиком Жилберту знайшов момент для дальнього пострілу. Оборонці Динамо не встигли його накрити і м'яч влетів у ближню "дев'ятку".

Стає вкрай важко

Перед перервою "орли" змогли подвоїти рахунок. Головний бомбардир Бенфіки Гонсалу Рамуш без перешкод прийняв м'яч у карному майданчику Динамо і точно пробив повз Георгія Бущана.

Відео голу Рамуша:

У другому таймі команда Луческу спробувала відіграти хоча б один м'яч, а тренер вдався до тотальних кадрових перестановок. На жаль, зиску від цього було мінімум, Бенфіка не підпускала "господарів" до своїх воріт.

Читайте також Як Динамо грало проти португальців у Лізі чемпіонів: невтішна статистика

Вийшов на поле і Роман Яремчук, який є вихованцем Динамо. Роджер Шмідт дав українцю приблизно півгодини ігрового часу, однак форвард особливо нічим не запам'ятався.

Що далі

Динамо програє з рахунком 0:2 і тепер залишається з мінімумом шансів на прохід далі. Матч-відповідь пройде у Лісабоні 23 серпня. Там команді Мірчі Луческу треба перемагати у два чи більше голів.

Переможець дуелі потрапить до групового раунду Ліги чемпіонів. У свою чергу клуб, який програє, отримає путівку в аналогічну стадію Ліги Європи.