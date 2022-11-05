Чернігівська лікарня отримає 250 тисяч фунтів стерлінгів на відбудову завдяки Динамо

Київське Динамо 29 липня зіграло благодійний матч в Англії проти Евертона. Прибуток від матчу буде використаний для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні №3.

Київське Динамо весною та влітку 2022 року відправилося в благодійне турне "Match For Peace! Stop The War!" країнами Європи. Команда грала благодійні матчі, а гроші за це перераховувала на потреби в Україні.

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29 липня в Ліверпулі відбувся матч, в якому Динамо зіграло проти місцевого Евертона. Саме за цю команду виступає колишній гравець киян Віталій Миколенко. Він перейшов до англійського клубу лише на початку 2022 року.

Прибуток від матчу в розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів перерахований до фандрейзингової платформи UNITED24 та буде використаний для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні №3.

Чернігівська міська лікарня №3, попри пошкодження внаслідок воєнних дій, продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам і потребує відновлення відділення рентгенології, зруйнованого російськими обстрілами.

Нагадаємо, у жовтні футбольний клуб Динамо та UNITED24 підписали меморандум про співпрацю. Відбудова лікарні в Чернігові стане першим проєктом UNITED24 з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованим у партнерстві з Динамо.