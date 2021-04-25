Київське Динамо 25 квітня зустрінеться з Інгульцем у 23 турі УПЛ. Команди зійдуться у Києві на НСК "Олімпійський".

Динамівці зможуть оформити чемпіонство у сезоні, якщо переграють суперника. Подарунок від Шахтаря у минулому турі (0:1) дозволив киянам наблизитись до успіху.

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Зараз столичний клуб лідирує у таблиці УПЛ. У їх активі 55 очок за 4 тури до завершення чемпіонату. Найближчий конкурент Шахтар поступається 10 пунктами. Тому перемога над Інгульцем дозволить команді Мірчі Луческу бути вже недосяжною для інших клубів.

Їх майбутній суперник клуб з Петрового із 20 очками йде на 11-й позиції. Інгульцю потрібно вибиратись з підвалин таблиці, щоб не розпочати новий сезон у Першій лізі.

Динамо – Інгулець: де дивитись матч УПЛ

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "2+2". Початок – о 17:00.

Окрім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Інгулець буде доступна і в ютуб-каналі FootballHub.

Динамо – Інгулець онлайн-трансляція