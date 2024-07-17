У Динамо Київ перейшов 18-річний хавбек Александре Пейкрішвілі з Динамо Тбілісі. З киянами грузинський футболіст підписав контракт терміном на 5 років.

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Хто такий Пейкрішвілі

Александре вихованець Динамо Тбілісі, в минулому сезоні він грав за дубль команди. Пейкрішвілі зіграв у 28 матчах і забив 9 голів. Також він капітан грузинської збірної U-18.

Окрім грузина, Динамо цього трансферного вікна орендувало захисника Форталези Браяна Себальйоса. Також в клуб перейшли троє українських гравців - Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський (обидва - з Дніпра-1) та Максим Брагару з одеського Чорноморця.

До слова. Зараз Динамо проводить тренувальні збори в Австрії. Кияни почали з перемоги над Брондбю (4:0), ще є матчі з Мамелоді Сандаунз та берлінським Уніоном.

Починати новий сезон в УПЛ колектив Олександра Шовковського повинен був матчем з Олександрією на виїзді.

Матч було перенесено через те, що гравців обох команд викликали в олімпійську збірну України на Ігри-2024 в Парижі.