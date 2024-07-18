Динамо – Уніон 3:2

Голи: Голлербах, 14 (пен), Бедія, 67, Сібачо, 90+2 – Ванат, 34, Діалло, 83.

Київське Динамо завершує тренувальний збір в Австрії напередодні сезону 2023-2024. Команда Олександра Шовковського відіграла останній спаринг, пише 24 Канал.

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Втратили нічию в компенсований час

Суперником "біло-синіх" став берлінський Уніон, який минулого сезону виступав у Лізі чемпіонів. У перших чотирьох товариських зустрічах на зборах Динамо не програвало:

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо – Шальке 2:2

Динамо – Брюндбю 4:0

Динамо – Мамелоді Сандаунз 1:0

Втім Уніону вдалось дати Динамо серйозний бій. Вже на 14 хвилині німці відкрили рахунок з пенальті. Малиш збив у власному майданчику Госенса, після чого Голлербах точно пробив з позначки.

Киянам вдалось зрівняти рахунок ще до перерви. Після кутового удар Попова парирував воротар, але Ванат вдало зіграв на добиванні. У другому таймі Уніон випустив абсолютно новий склад, тоді як у Динамо спочатку вийшов лише Ярмоленко.

Оновлення складу дозволило Уніону вийти вперед. Захист киян пропустив забігання від Бедії, який зміг з гострого кута переграти Бущана. Лише після цього Шовковський почав робити більше замін.

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У гру зайшли Шапаренко, Себальос, Лонвейк та Діалло. І саме двом останнім врешті решт вдалось відновити паритет. Джастін видав розрізний пас на Самбу і той реалізував вихід віч-на-віч.

Втім Динамо не змогло втримати перемогу. На останній хвилині Себальос допустив грубу помилку біля своїх воріт, подарувавши м'яч супернику.

Той вивів Сібачо на ударну позицію і м'яч опинився у воротах. Таким чином кияни завершують австрійський збір поразкою і тепер йдуть готуватися до старту в Лізі чемпіонів. Наступного вівторка кияни у Любліні "приймуть" Партизан в рамках другого кваліфікаційного раунду.