З надією на євроосінь: Динамо продовжить виступи в Лізі Європи

У раунді плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо зустрічалося з австрійським Зальцбургом. Переможець двобою отримав путівку до основного етапу головного єврокубкового турніру.

У матчі-відповіді підопічні Олександра Шовковського не зуміли обіграти віцечемпіона Австрії. Поєдинок у Зальцбурзі завершився внічию 1:1, пише 24 Канал.

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В якому з єврокубків зіграє Динамо

За підсумком двох матчів динамівці поступилися Зальцбургу з рахунком 1:3. Таким чином, представник Австрії продовжить виступи в Лізі чемпіонів, а Динамо спробує свої сили в Лізі Європи.

Нагадаємо, що на етапі ліги гратимуть 36 команд. Усі учасники будуть перебувати в одній групі, де зіграють вісім матчів з різними суперниками.

Жеребкування основного раунду Ліги Європи відбудеться 30 серпня у швейцарському Ньоні. У цей день "біло-сині" дізнаються своїх суперників.

Перший тур оновленого турніру запланований на 25-26 вересня. Зазначимо, що останні два тури відбудуться у січні 2025 року.

Вісім найкращих команд автоматично потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місце гратимуть стикові матчі. А невдахи, які завершать етап ліги нижче 24 сходинки, вилітають з єврокубків.