Динамо гостює в Естонії: онлайн-трансляція благодійного матчу проти Флори

У п'ятницю, 13 травня, Динамо продовжує благодійне турне на підтримку України. Пряму трансляцію поєдинку проти естонської Флори можна на сайті 24 каналу.

Новий шанс зібрати гроші для країни

Зустріч у Таллінні буде першою для киян без лідерів, які вирушили у розташування збірної України, яка у Словенії готується до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

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Через це головний тренер Мірча Луческу буде змушений робити ротацію у складі.

Суперник Динамо – багаторазовий чемпіон Естонії, володар Кубка та Суперкубка країни. Також клуб двічі ставав переможцем у Кубку Лівонії.

Благодійний матч Флора – Динамо розпочнеться о 19:00 на стадіоні "А. Ле Кок Арена" в естонському Таллінні.

Флора після 12-ти зіграних турів лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Естонії. Клуб здобув 34 очки, що на три пункти більше, ніж у найближчого конкурента, яким йде Левадія.

Футболісти Динамо можуть зробити собі подарунок у свій день народження. 13 травня кияни святкують своє 95-річчя.

Флора – Динамо: онлайн-трансляція благодійного матчу

Благодійне турне Динамо продовжується