Динамо – 95 років

Свою назву київська команда отримала від однойменного Всесоюзного спортивного товариства Динамо, до складу якого вона входила, і честь якого захищала. Саме 13 травня 1927 року було зареєстровано статут Київського пролетарського спортивного товариства Динамо Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу, повідомляє 24 канал.

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1927 рік відображено і в офіційних документах та довідниках ФІФА та УЄФА.

"Біло-сині" рекордсмени

Київський клуб є рекордсменом за багатьма показниками українського, і не лише футболу.

За свою історію Динамо виграло 16 чемпіонатів України (рекорд), 12 Кубків, 9 Суперкубків (рекорд). Також на рахунку клубу – 2 Кубки володарів кубків та 1 Суперкубок УЄФА.

Крім того, Динамо 13 разів виграло чемпіонат колишнього СРСР, що також є рекордом.

Президент київського клубу Ігор Суркіс звернувся до вболівальників команди з нагоди 95-річчя. Він наголосив, що Динамо було, є та завжди буде.

На жаль, ми не знаємо поки що, коли саме це станеться. Одне можемо сказати напевно – київське Динамо було, є і буде завжди. Разом із своїми уболівальниками команда з честю витримає і це випробування, як витримувала до цього інші виклики історії,

– наголосив Суркіс.

"95-річна історія футбольних перемог київського «Динамо» була і завжди буде невід’ємною частиною історії України, яка розпочалася не 1991 року, а на тисячу років раніше і триватиме завжди наперекір усім нашим ворогам! За підтримки наших уболівальників ми будемо продовжувати цю історію новими перемогами", – додав президент Динамо.

Привітання Шахтаря

Шахтар привітав свого головного суперника у чемпіонаті України з днем народження.

З нетерпінням чекаємо на наші нові зустрічі після перемоги України,

– написала пресслужба "гірників".

Динамо відповіло: "Дякуємо, до зустрічі на Донбас Арені".

Нагадаємо! Чемпіонат України достроково закінчили через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Перед зимовою перервою "гірники" очолили список турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на 2 очка.