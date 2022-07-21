У Динамо не було жодної серйозної атаки, – тренер Фенербахче оцінив нічийний результат матчу
Джерело:сайт Фенербахче
Київське Динамо у середу, 20 червня, зіграло у першому офіційному матчі з грудня 2021-го. Поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів закінчився для "біло-синіх" нульовою мировою.
Жезуш: Нам попався непростий суперник
У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів кияни розписали мирову з Фенербахче (0:0). Головний наставник опонентів "біло-синіх" Жорже Жезуш поділився думками про поєдинок.
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"Це був перший офіційний матч, який ми зіграли. Як я вже говорив перед матчем, нам попався непростий суперник. Більшість футболістів грає у збірній України. У цьому турнірі вони досвідченіші за Фенербахче.
Але ми грали добре. В оборонному плані ми дуже добре організовані. У нашого суперника не було жодної серйозної атаки. Чого нам не вистачало, так це якості атаки", – зазначив тренер Фенербахче.
"Домашня атмосфера створюватиме психологічний тиск на суперника"
Він вважає, що у наступному матчі його підопічним поталанить більше, оскільки вони гратимуть на своєму домашньому стадіоні.
"Підтримка наших уболівальників у другому матчі буде дуже важливою перевагою. Та атмосфера, яку вони створять, створюватиме психологічний тиск на суперника. Протистояння ще не закінчене, тому що ми їдемо додому з нічиєю. Це двоетапне протистояння. Перша гра закінчилася, ми хочемо пройти в наступний раунд у матчі-відповіді.
Зараз немає потреби говорити про трансфери. 27 липня у нас ще одна гра проти Динамо. У наших гравців достатньо якості та можливостей, щоб пройти в наступний раунд. Ми працювали над цим 5 тижнів. Нема потреби говорити про гравців, які не зможуть зіграти у другій грі", – додав фахівець.
Динамо – Фенербахче: головне
- 20 липня київський клуб провів перший офіційний матч за останні 8 місяців. Динамо не завдало жодного удару у площину воріт під час матчу проти турецького гранту.
- Матч-відповідь Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня на домашньому стадіоні турецького клубу.
- У разі перемоги, Динамо зустрінеться австрійським Штурмом у третьому раунді кваліфікації ЛЧ.
- Якщо Динамо програє Фенербахче, то продовжить єврокубковий сезон у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.