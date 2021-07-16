Дубль Лєднєва приніс Динамо розгромну перемогу над Евіаном: відео

Київське Динамо в черговому спарингу на зборі в Швейцарії обіграло французький Евіан з рахунком 3:0.

Динамо – Евіан 3:0

Голи: Лєднєв, 2, 37, Ванат, 17

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Кияни на тренувальних зборах зуміли виграти другий матч поспіль. Проти Евіану Мірча Луческу випустив фактично другий склад, але хлопці легко здолали суперника. Варто відзначити, що Евіан дуже безвідповідально діяв у захисті та й голкіпер грав вкрай ненадійно.

До слова, на черзі у Динамо два серйозні матчі – 17 липня проти Ніцци і 20 липня проти Атлетіка з Більбао.

Раніше на другому зборі в Швейцарії Динамо зіграло внічию з Серветтом (1:1) і перемогло Сьйон (2:0).

Динамо – Евіан відеоогляд