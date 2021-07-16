Динамо – Эвиан 3:0

Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17

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Киевляне на тренировочных сборах сумели выиграть второй матч подряд. Против Эвиана Мирча Луческу выпустил фактически второй состав, но ребята легко одолели соперника. Стоит отметить, что Эвиан очень безответственно действовал в защите, да и голкипер играл крайне ненадежно.

К слову, на очереди у Динамо два серьезных матча – 17 июля против Ниццы и 20 июля против Атлетика из Бильбао.

Ранее на втором сборе в Швейцарии Динамо сыграло вничью с Серветтом (1:1) и победило Сьон (2:0).

Динамо – Эвиан видеообзор