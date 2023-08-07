Випав легший варіант: Динамо та Дніпро-1 дізнались потенційних суперників у Лізі конференцій

Українські колективи уже мають на увазі, на кого орієнтуватись під час жеребкування. Представникам України випав легший шлях.

Динамо та Дніпро-1 дізнались потенційних суперників у "фіналі" плей-офф до Ліги конференцій. Перед цим на команди чекає ще один раунд, пише 24 Канал.

Варте уваги Не менш видовищні змагання: українці дізнались суперників у кваліфікаціях до ЛЄ та ЛК

Все в їхніх руках та ногах

Українські колективи можуть сміло дивитись у майбутнє. Динамо та Дніпро-1 дізнались імена клубів, яким вони можуть протистояти на фінальній стадії кваліфікації до Ліги конференцій. Аби кияни потрапили на даний етап, їм потрібно подолати грецький Аріс в третьому відбірковому раунді до ЛК, тільки тоді вони зможуть рухатись далі по кваліфікаційній доріжці.

Дніпро-1 у свою чергу відправився у третій відбірковий етап до Ліги Європи, після вильоту від Панатінаїкоса з відбору до Ліги чемпіонів (5:3 за підсумками двох матчів). На "спортклубівців" чекає Славія Прага. Тільки в разі поразки дніпровського клубу, вони понизяться до відбору Ліги конференцій. Також варто відзначити, що вибування з ЛЧ – це не єдина сумна новина для Дніпра-1, оскільки колектив покинув лідер команди Артем Довбик, який уже встиг зіграти дебютний матч за Жирону.

Приємним бонусом для українських колективів стало те, що обидва будуть сіяними, тобто зможуть уникнути зустрічі з маститими суперниками у фінальному раунді кваліфікації до Ліги конференцій. Такими, як Лілль, Айнтрахт Франкфурт, Астон Вілла та інші. Представники України можуть зустрітися із переможцем наступних дуетів.

Потенційні суперники Динамо у "фіналі" плей-офф до ЛК

Діла (Грузія) – АПОЕЛ (Кіпр)

Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан)

Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) – Рієка (Хорватія)

Тобол (Казахстан) – Деррі Сіті (Північна Ірландія)

Потенційні суперники Дніпра-1 у "фіналі" плей-офф до ЛК

Лех (Польща) – Спартак Трнава (Словаччина)

Арока (Португалія) – Бранн (Норвегія)

Адана Демірспор (Туреччина) – Осієк (Хорватія)

Хіберніан (Шотландія) – Люцерн (Швейцарія)

Нагадаємо, що жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій відбудеться 7-го серпня о 15:00. Колективи відвіграють поєдинки третього відбіркового етапу до ЛК та ЛЄ 10-го та 17-го серпня. Саме цими числами датовані зустрічі Динамо з Арісом та Дніпра-1 зі Славією.