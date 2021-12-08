Динамо дізналося імена потенційних суперників в Юнацькій лізі УЄФА

Команда Динамо U-19 не змогла фінішувати на першому місці в груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Фінішувавши другою, кияни змушені будуть зіграти у стикових матчах.

Втрачене лідерство

Щоб фінішувати на першій сходинці, Динамо в останньому матчі достатньо було не програти на виїзді Бенфіці. При цьому перший матч між командами в Києві закінчився з рахунком 4:0.

Але мінімальна поразка в цьому матчі опустила Динамо на друге місце. Відтак команді доведеться грати стикові матчі. У той час як Бенфіка, як переможець групи, здобула пряму путівку до 1/8 фіналу турніру.

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Ймовірні суперники

Суперником Динамо на цій стадії стане одна з команд, що подолали два осінні раунди Шляху чемпіонів країн, де брали участь переможці національних юнацьких чемпіонатів з 32 найкращих асоціацій рейтингу УЄФА, які не потрапили до Шляху Ліги чемпіонів, тобто чиї дорослі команди не були представлені на груповому етапі ЛЧ.

Поки відомі 7 з 8 команд, що подолали Шлях чемпіонів країн і вийшли до стикових матчів – Алкмаар (Нідерланди), Генк (Бельгія), Жиліна (Словаччина), Мідтьюлланн (Данія), Рейнджерс (Шотландія), Хайдук (Хорватія), Емполі (Італія). Восьму путівку до стикових матчів розіграють сьогодні Депортіво (Іспанія) та Маккабі (Хайфа, Ізраїль).

Переможці стикових матчів визначаться в одноматчевих протистояннях. Вісім переможців другого раунду приймуть на своєму полі вісім володарів других місць зі Шляху Ліги чемпіонів, тобто Динамо на цій стадії зіграє на виїзді. Ігри цієї стадії відбудуться 8 або 9 лютого.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 14 грудня у Ньоні.