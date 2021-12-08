Утраченное лидерство

Чтобы финишировать на первой строчке, Динамо в последнем матче достаточно было не проиграть на выезде Бенфике. При этом первый матч между командами в Киеве закончился со счетом 4:0.

Но минимальное поражение в этом матче опустило Динамо на второе место. Поэтому команде придется играть стыковые матчи. В то время как Бенфика, как победитель группы, получила прямую путевку в 1/8 финала турнира.

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Вероятные соперники

Соперником Динамо на этой стадии станет одна из команд, преодолевших два осенних раунда Пути чемпионов стран, где принимали участие победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов, то есть чьи взрослые команды не были представлены на групповом этапе ЛЧ.

Пока известны 7 из 8 команд, которые преодолели Путь чемпионов стран и вышли в стыковые матчи – Алкмаар (Нидерланды), Генк (Бельгия), Жилина (Словакия), Мидтьюлланн (Дания), Рейнджерс (Шотландия), Хайдук (Хорватия), Эмполи (Италия). Восьмую путевку в стыковые матчи разыграют сегодня Депортиво (Испания) и Маккаби (Хайфа, Израиль).

Победители стыковых матчей определятся в одноматчевых противостояниях. Восемь победителей второго раунда примут на своем поле восемь обладателей вторых мест из Пути Лиги чемпионов, то есть Динамо на этой стадии сыграет на выезде. Игры этой стадии состоятся 8 или 9 февраля.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 14 декабря в Ньоне.