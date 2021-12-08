Бенфіка U-19 – Динамо U-19 1:0

Гол: Семеду, 44

Вилучення: Бражко, 77 (Динамо)

Динамо в Юнацькій лізі УЄФА виграло чотири з п'яти матчів. Ще одну гру зіграло внічию. У першому матчі проти однолітків з Бенфіки був зафіксований розгром 4:0. Тож перед останнім туром саме юнацька команда Динамо лідирувала в групі, випереджаючи Бенфіку на одне очко. Перше місце виходило в 1/8 фіналу. Водночас команда, яка за підсумками групового етапу посідала друге місце, виходила в стикові матчі.

До теми Динамо привезе з Португалії нового футболіста: кияни підсилилися вихованцем Монако

Динамо треба було лише не програти в цьому матчі. Навіть нічия залишала їх на першому місці.

Ще у першому таймі команда була близька до того, щоб вийти вперед. Та м'яч після удару Волошина влучив у каркас воріт.

Господарі поля теж не відсиджувалися біля власних воріт, і Нещерету неодноразово доводилося демонструвати свою майстерність. Єдиний раз, коли він не врятував свою команду стався майже перед самою перервою. Після прострілу з флангу Семеду з декількох метрів розстріляв ворота Динамо, відправивши м'яч під перекладину.

У другому таймі Бенфіка була ближче до того. зоб забити другий гол, аніж динамівці до того, щоб зрівняти рахунок. Ситуація для української команди погіршилася, коли на 77-й хвилині Бражко отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості.

У підсумку Динамо програло та опустилося на друге місце в групі. Тепер кияни змушені зіграти в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.