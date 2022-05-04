Динамо дізналось наступного суперника у благодійному турне: це топ-клуб із Естонії

Динамо отримало наступного суперника у благодійному турне "Match for Peace! Stop the War!". Київський клуб зіграє проти естонської Флори.

Новий суперник чемпіона України

Ще до матчу проти швейцарського Базеля кияни отримали свого майбутнього суперника. Ним стане талліннська Флора, яка 13 травня на власному полі прийматиме підопічних Мірчі Луческу.

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Футболісти Динамо вийдуть на футбольне поле стадіону "A.Le Coq Arena". Стартовий свисток арбітра матчу пролунає о 19:00. Київський клуб підійде до цього благодійного поєдинку без своїх лідерів. Вже 5 травня група динамівців вирушить у розташування збірної України. Майже протягом місяця національна команда готуватиметься у Словенії до важливого матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Можливо, не лише шотландці будуть суперниками "синьо-жовтих". Однак все у руках та ногах підопічних Олександра Петракова.



Динамо зіграє проти Флори / Фото київського клубу

Що відомо про наступного суперника Динамо

Флора – багаторазовий чемпіон Естонії, володар Кубка та Суперкубка країни. Також клуб двічі ставав переможцем у Кубку Лівонії.

Майбутній опонент киян після 11 турів лідирує у чемпіонаті Естонії. Флора випереджає найближчого конкурента Левадію на п'ять очок. У суперника Динамо 33 пункти. Натомість у Левандії – 28 балів.

До благодійної зустрічі на Флору чекає ще два поєдинки. 5 травня талліннська команда у півфіналі Кубка країни приймає Пайде. А вже 8 травня зіграє перед власними уболівальниками проти все того ж Пайде, але вже у внутрішньому чемпіонаті.

Благодійне турне киян продовжується

Поєдинок у Таллінні буде для українського клубу вже сьомим після виїзду із країни. До цього підопічні Мірчі Луческу здобули три перемоги – над польською Легією (1:3), турецьким Галатасараєм (1:3) та дортмундською Боруссією (2:3).

Також кияни двічі розписували мирові. Перша нічия була зафіксована у третій зустрічі благодійного турне проти румунського ЧФР Клуж. Футболісти не забили жодного м'яча (0:0).

Друга мирова була у динамівському дербі у Загребі. Українці та хорвати не визначили сильнішого. У підсумку – 2:2.

За цей період Динамо зібрало понад 22 мільйони гривень на потреби українського народу.

Ще один поєдинок на Динамо чекає 4 травня. У Швейцарії "біло-сині" зіграють проти Базеля. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.