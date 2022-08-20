Суркіс анонсував новий трансфер Динамо: що відомо про потенційного новачка

Гравець Зорі Владислав Кабаєв близький до переходу в київський клуб, про що заявив президент Динамо. Сторони знаходяться на стадії перемовин.

Вже за три дні почнеться новий сезон УПЛ. Поєдинки чемпіонату України навіть попри воєнний час пройдуть на території нашої країни.

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Тим часом команди продовжують шукати можливості для підсилення навіть в такий непростий період. Динамо вирішило запросити у команду одного з найбільш цікавих атакувальних гравців із клубів рангом нижче.

Мова про Владислава Кабаєва, який грав за Зорю. Чутки про інтерес киян до хавбека ходили і раніше у ЗМІ, а тепер їх підтвердив і президент Динамо Ігор Суркіс.

Ми зараз знаходимося у процесі перемовин. Думаю, нам вдасться знайти спільну мову із Зорею і Кабаєв скоро буде у нашій команді. Коли ми підпишемо із ним контракт, то офіційно оголосимо про це. А ось Назариною ми ніколи не цікавились і перемовин по ньому не вели,

– заявив Суркіс.

Хто такий Владислав Кабаєв

26-річний футболіст є вихованцем Чорноморця, однак із 2017 року виступає за Зорю. Владислав може відіграти як на фланзі атаки, так і атакувального півзахисника.

За луганців Кабаєв провів 128 матчів, в яких відзначився 11 голами та 14 асистами. Очікується, що гравець може стати заміною для Віктора Циганкова.

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У вінгера Динамо залишився лише рік по контракту, однак поки на киян ніхто не виходив із пропозиціями про Циганкова. Це підтвердив і сам Ігор Суркіс.

Циганков може піти, він же не раб. Насильно у Динамо його ніхто не триматиме. Але якщо достойної пропозиції не буде, то він буде і далі грати на благо Динамо. Разом із Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогодні по ньому нема пропозицій,

– розповів Суркіс.