15 серпня на сайті УПЛ опублікували повідомлення, що Setanta Sports стала офіційним транслятором чемпіонату. Контракт розраховано на 3 сезони, за який компанія заплатила 16,2 мільйона доларів.

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Там же було вказано і про те, що "Згідно зі статутом УПЛ, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш ніж половина учасників". В УПЛ в сезоні 2022/2023 виступатиме 16 команд, тож для позитивного рішення достатньо було 9 клубів.

Відомо, що чотири клуби не підтримали ідею передачі Setanta Sports права на трансляцію. Це Динамо, Дніпро-1, Зоря та Рух. І нібито вони планують бойкотувати це рішення. Однак такий бойкот для самих клубів може обійтися доволі дорого. І питання не лише в грошах.

В дисциплінарних санкціях УАФ тепер є пункт про покарання для порушників домовленості УПЛ з офіційним мовником чемпіонату. Йдеться про процедуру атестації клубів. У ході атестації клуби повинні надати гарантійний лист про зобов‘язання "виконувати рішення УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) щодо реалізації комерційних, медіа та інших прав на матчі клубних змагань УПЛ". За невиконання цих умов передбаченні відповідні покарання:

Перше порушення – штраф 250 тисяч гривень;

Друге порушення – штраф 500 тисяч гривень та умовне зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах;

Третє і подальші порушення – зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах.

Таким чином, команди, які вирішать не допускати офіційних представників транслятора на стадіон, можуть бути не лише оштрафовані, але й покаранні зняттям очок.

Відтак за 15 домашніх матчів в сезоні, коли "бунтівники" не допускатимуть офіційного транслятора, команда заплатить 750 тисяч гривень штрафу та втратить до 42 очок.

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Для прикладу, в останньому повному сезоні УПЛ, коли виступало 16 команд (сезон 2012/2013), Динамо набрало 62 очки. Якщо кияни й в цьому сезоні покажуть такий же результат, і їх покарають зняттям очок, то команда перебуватиме на дні турнірної таблиці.

Зоря в цьому ж сезоні тоді набрала 37 очок. Для неї аналогічний результат означатиме перебування на останньому місці з мінусовим показником.

Щодо Дніпро-1 та Руху, то перша команда тоді ще не існувала, а друга грала на чемпіонат Львівської області