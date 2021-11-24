Динамо без єврокубків, приниження Ювентуса: результати Ліги чемпіонів 23 листопада
24 листопада 2021 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 23 листопада, відбулися матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів у квартетах E, F, G та H. Результати поєдинків та відео голів дивіться на Спорт24.
Динамо – Баварія 1:2
Гол: Гармаш, 70 – Левандовський, 14, Коман, 42
До слова Поразка, за яку не соромно: Баварія обіграла Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів
Барселона – Бенфіка 0:0
Вільярреал – Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Роналду, 78, Санчо, 90
Янг Бойз – Аталанта 3:3
Голи: Сібачо, 39, Сьєрра, 80, Хефті, 84 – Сапата, 10, Паломіно, 51, Муріель, 88
Лілль – Зальцбург 1:0
Гол: Девід, 31
Севілья – Вольфсбург 2:0
Голи: Хордан, 13, Мір, 90+7
Челсі – Ювентус 3:0
Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5
Мальме – Зеніт 1:1
Голи: Рієкс, 28 – Ракіцький, 90+2 (пен.)