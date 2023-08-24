Московський перебіжчик: як колишній гравець ЦСКА забив переможний гол у ворота Динамо

Київське Динамо програло у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Все через гол вже у компенсований арбітром час.

Динамо першим пропустило у матчі проти Бешикташу, коли Абубакар відзначився ударом з пенальті у першому таймі. У другому таймі Динамо вдалося зрівняти рахунок завдяки неймовірному голу Шапаренка.

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Однак за чотири хвилини футболісти турецького клубу знову повели в рахунку, коли Коллі забив ударом головою після подачі з кутового. Та "динамівці" проявили характер, і Волошин за дві хвилини рахунок знову зрівняв.

Нічия на табло було до кінця основного часу. Після чого арбітр компенсував аж сім хвилин. І на п'ятій компенсованій хвилині Бешикташу вдалося вирвати перемогу. Рашица змів прийняти пас у штрафний майданчик. Але можливості пробити в нього не було – перед ним у підкаті постелився Дубінчак. Тож у штрафному майданчику він зробив скидку на партнера. Там після рикошету м'яч відлетів до Зайнутдінова. Той приняв м'яч, після чого пробив. Пробивав він з близької відстані, і Бущан не встиг вчасно зреагувати.

Відтак Динамо у підсумку програло Бешикташу перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій з рахунком 2:3.

Варто відзначити, що Бахтійор Зайнутдінов лише за декілька днів до цього став гравцем Бешикташу. Казахстанський футболіст перебрався до турецького клубу з російського ЦСКА. Заплатили за нього 5 мільйонів євро. А податки з цього трансферу пішли в російський бюджет, з якого фінансується війна проти України.