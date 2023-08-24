Динамо первым пропустило в матче против Бешикташа, когда Абубакар отличился ударом с пенальти в первом тайме. Во втором тайме Динамо удалось сравнять счет благодаря невероятному голу Шапаренко.

Как это было Безумным ударом в касание в угол ворот: Шапаренко забил за Динамо в ворота Бешикташа

Однако через четыре минуты футболисты турецкого клуба снова повели в счете, когда Колли забил ударом головой после подачи с углового. Но "динамовцы" проявили характер, и Волошин через две минуты счет снова сравнял.

Ничья на табло была до конца основного времени. После чего арбитр компенсировал семь минут. И на пятой компенсированной минуте Бешикташу удалось вырвать победу. Рашица смог принять пас в штрафной. Но возможности пробить у него не было – перед ним в подкате постелился Дубинчак. Поэтому он сделал скидку на партнера. Так после рикошета мяч улетел в Зайнутдинову. Он принял мяч, после чего пробил. Пробивал он с близкого расстояния, и Бущан не успел вовремя отреагировать.

Динамо в итоге проиграло Бешикташу первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций со счетом 2:3.

Стоит отметить, что Зайнутдинов всего за несколько дней до этого стал игроком Бешикташа. Казахстанский футболист перебрался в турецкий клуб из российского ЦСКА. Заплатили за него 5 миллионов евро. Налоги же с этого трансфера пошли в российский бюджет, из которого финансируется война против Украины.